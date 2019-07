Arvestades, kui palju kordi on pakutud, et ehk võiks aastaid Euroopa Liitu de facto tüürinud Saksamaa liidukantsler Angela Merkel asuda nüüd Euroopa Komisjoni presidendiks, pole vist ime, et Ursula von der Leyeni (60) kandidatuur võeti pärast nädalaid kauplemist ülemkogul vastu paari tunniga.