Leidub vähe noorpaare, kelle pulmapidu algab 10 500 inimese õnnitlusega ja lõpeb kolme staadionikontserdiga. See on midagi sellist, mis ei ole päris – filmilik, naiivne ja kehtib pigem mõne kuningliku paari puhul. Kuid sellised lood juhtuvad ka päriselus, vaja on vaid õnne, tantsu ja armastust.

Marco ja Maarika said 20. üldtantsupeol koosolemist iseloomustavaks müüdiks. Et tantsupeosse on sisse kirjutatud armastus, näitas ka see, et eile õhtul leidis veel üks paar ühise õnne. Tantsija Kristjan haudus poolteist aastat plaani ja palus oma neiu Tiina kätt.