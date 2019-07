Laulupeod on kahtlemata meie identiteet, aga kuidas on see tähtsus kujunenud indiviidi jaoks? Igaühel on mingi kogemus, emotsioon, tunne, mis assotsieerub laulupeoga, aga see teekond võib olla äärmiselt erinev ja samas vägagi ühesugune. Laulupidu ei ole ainult laulukaare all laulmine, vaid hõlmab ka kõikvõimalikke seiku, mis jäävad laulupeo toimumise ajal pigem kulisside taha. See moodustab ühtse terviku, mis aastatega aina enam ja enam kinnistub sinu sees ja muutub nii elementaarseks, et ei mõista isegi märgata selle tähtsust.