Ja siis värvusmuusika täies ilus käima ja tõttabki politseibuss diagonaalis üle hiigelsuure parkla potentsiaalset rikkujat tabama. Kohtume. Peatume. Bussist astub välja politseiametnik, seisab mu kõrvale ja räägib midagi. Aga teate, minu motokiiver on üks kõige vaiksemaid kiivreid maamunal, ja ma ei kuule silpigi. Näen, et politseiametnik lõpetab jutu ja jääb mu kõrvale seisma. Nii. Tal ei ole nüüd muud teha, kui oodata. Ta on mu peatanud, ta peab nüüd ootama. Paarimees vaatab kogu etendust bussist.