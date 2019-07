Olete oodatud pidulikule vastuvõtule Vinnide vennaskonnas. Huvitav kutse, kas pole? Aga just sellisesse kohta (Brotherhood of Blackheads) olid külalised inglise keeles palutud. Eesti keeles toimus vastuvõtt Mustpeade vennaskonna majas. Kuidas nii sai juhtuda?

Vinnide vennaskonda jõudmiseks on vaja võtta sõnad must ja pead, otsida neile ingliskeelsed vasted black ja heads ning need siis eesti keele eeskujul üheks sõnaks kokku kirjutada. Ülejäänud töö teeb ära sõnade keemiline reaktsioon, millest olen varem kirjutanud loos «Kuidas saada orgasmi?». Tähendus, mis üksikul sõnal on, võib teis(t)e sõna(de)ga kokku puutudes läbi teha samasuguse muutumise nagu siinses põnevas keemilises katses demonstreeritav mustkunst.