Viimastel nädalatel on kõlanud mure tuhande Ida-Virumaa kaevuri ja energeetiku võimaliku töökaotuse pärast. Nagu võluväel loodab valitsus leida 600 miljonit eurot, et töökohtade hoidmiseks rajada põlevkiviõli rafineerimistehas. Millegipärast ei muretse valitsus aga sugugi sama palju ülikoolidest lahkunud tuhande õppejõu pärast, rääkimata välismaale tööle läinud noortest teadlastest.

Selle protsessi peatamise maksumus oleks olnud järgmisel kolmel aastal 280 miljonit eurot. Valitsus aga – hoolimata lubadustest ja allkirjadest ühiskondlikul teadusleppel – otsustas, et seda raha ülikoolid ja teadlased ei saa. Need arvud räägivad selget keelt, et meie valitsus armastab kaevurit rohkem kui õppejõudu.