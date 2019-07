Ma ei püüa väita, et tundsin Jüri Pino. Me kohtusime ainult korra, kui ta minuga USAs töötamise ajal intervjuu tegi. Aga see jäi meelde – just kuidas Jüri küsis ja kuidas hiljem kirjutas paarist teemast, millest ma tollal ei tahtnud mingil juhul rääkida. Küsis nii, et ei olnud paha, ja kirjutas nii, et kõik vastas tõele, kuid ei haavanud.