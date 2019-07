2019. aastal loetleb ühistranspordiseadus isikud, keda vedajad on kohustatud tasuta vedama, ilma et riik vedajale kulu hüvitaks.

Mis viiekümne aastaga muutunud on? Suurim muudatus on, et Töörahva Saadikute Nõukogu saadikuid, prokuratuuri uurijaid ja üleliidulise tähtsusega personaalpensionäre enam tasuta vedama ei pea. Kohustus vedada tasuta eelkooliealisi lapsi ja puudega isikuid on jäänud. Kas tõesti on ühistranspordiseaduse koostajatel kahe silma vahele jäänud asjaolu, et ENSV konstitutsiooni asemel kehtib meil EV põhiseadus ning bussivedu pakub riigi asemel eraettevõtja?