Nimeseadus on üks sedalaadi tore seadus, kus iga inimene tunneb end suure asjatundjana ja tahab kangesti sõna sekka öelda, sest kõigil meil on nimi, mõnel isegi mitu, ning paljud meist on ka teistele inimestele, näiteks oma lastele nime pannud ja sellega enamasti hästi hakkama saanud.