Seda, kui palju on üks Eesti-Läti piirikaubandusest täpselt võitnud ja teine kaotanud, võib ainult arvata, kirjutab kolumnist ja majandusajakirjanik Erik Aru.

Arvata võib, et meie teadmised suurtest lätlastest poleks olnud palju paremad. Valdava osa eestlaste jaoks on ilmselt aktsiisisõjaks tituleeritud vägikaikavedamine piirikaubanduse ümber ainus, mida meie lõunanaabrite kohta teatakse. Ja ei maksa hellitada lootust, et nemad meie kohta ülemäära palju rohkem aimaks.