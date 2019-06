Tuleb au anda peaminister Ratasele, et ta ei ole avalikult kahtluse alla seadnud inimtekkelist kliimamuutust – poliitiliselt taipliku inimesena teab ta hästi, et võõrastes vetes tasub usaldada kohalikke seilajaid. Nendeks on teadlased, keskkonnaorganisatsioonid ja riiklikud keskkonnaasutused, kes kinnitavad, et praeguse kliimamuutuse suurim taganttõukaja on inimtegevus ning et see muutus toimub geoloogilises mõttes hävitava kiirusega.