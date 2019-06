Õiguskantsler Ülle Madise esitas riigikogule viis ettepanekut ausa poliitilise konkurentsi tagamiseks. Tegemist pole uute teemadega ja minu meelest ei kata need veel kõiki ausa konkurentsi valukohti. Küll aga on osutus väga õigeaegne. Järgmised valimised on kaugel ja see annab võimaluse probleeme lahendada, kirjutab kolumnist Andres Herkel.