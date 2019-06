Selle asemel, et keskenduda väärikamale turismisihtrühmale püütakse me pealinna justkui vägisi muuta tagasi joomarluse paradiisiks.

Eesti on aastaid olnud tüüpiline postsovetlik Ida-Euroopa riik, kus alkohol ja naised on odavad. Minu kui eestlase, naise, ema ja kristlase jaoks on see kuvand ilmselgelt ennemini piinlik ja eneseväärikust alandav kui midagi, mille üle uhkust tunda.