Mart Raudsaar. FOTO: Mihkel Maripuu/Postimees

Äsja oli võidupüha. Selles kontekstis on paslik nentida, et suurem võimalus action’is edukas olla on ettevalmistatud ja hästi relvastatud sõduril. Nõnda peaks see olema ju igas eluvaldkonnas, kuid millegipärast sõidetakse meil sageli tuledest ette: tehke seda ja tehke toda ning eks me pärast vaata, kuskohast vahendeid saab. Kui saab.



Üks näide on Eesti koolides tehtav eksperiment, mille nimi on kaasav haridus. See on tähendanud, et tavaklassi on lisatud erivajadusega lapsed ning õpetajad on pidanud nendega hakkama saama.