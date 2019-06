Swedbank Eesti juhi Robert Kiti ja finantsjuhi Veiko Tammevälja ametikohustuste ootamatu peatamine ning endise pikaaegse juhi Priit Perensi lahtilaskmine oli suur üllatus peaaegu kõigile, vaid asjaosalistele endile ehk mitte. Kui sinu juhitava üksuse jamade tõttu haihtub üheksa miljardit eurot aktsionäride vara ning panga tegevus on nii Rootsi kui ka Ameerika Ühendriikide uurimisorganite uurimise all, ei saa ju eeldada, et su ametikoht väga kindel on.