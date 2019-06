Putin on üdini sisse elanud Venemaa tsaari ajaloolisse rolli. Kusjuures isegi mitte Peterburi keisririigi Euroopa-meelse imperaatori, vaid just keskaja Moskva tsaari, kellegi enam-vähem Ivan Julma taolise rolli, kirjutab poliitikavaatleja Vadim Štepa.

20. juunil toimus Venemaal iga-aastane suur telesõu, «otseliin» president Putiniga, kes nelja tunni vältel vastas otse-eetris kodanike küsimustele. Enesestki mõista oli enamik küsimusi ja nende autorid eelnevalt välja sõelutud, nii et mingit sensatsiooni selle üritusega ei kaasnenud.

Ent oluline on tähele panna midagi muud: Putin on nähtavasti üdini sisse elanud Venemaa tsaari ajaloolisse rolli. Kusjuures isegi mitte Peterburi keisririigi Euroopa-meelse imperaatori, vaid just keskaja Moskva tsaari, kellegi enam-vähem Ivan Julma taolise rolli. Toona nimelt lahendas Kremli valitseja kõiki probleeme absoluutselt isepäi ning kõiki tsaari alamaid peeti tema «holoppideks» sõltumata ametist, tiitlitest ja rikkusest. Ainuke asi, mis oli neile lubatud, oli palvekirjade esitamine isevalitsejale.