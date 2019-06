1. Eestis on toimunud «roomav pööre». Võimule sai Keskerakond, kus ollakse meelestatud taastama koostöö Moskvaga, sest nende selja taga seisavad ettevõtjad, kes ajavad äri Venemaa ettevõtetega. Eesti valitsus koostab juba ettepanekuid riigiettevõtete erastamiseks Venemaa investorite huvides. Just selle olevat kokku leppinud Kersti Kaljulaid Moskvas Putiniga ja Taavi Aas Peterburis Venemaa kõrgemate ametiisikutega. Teiselt poolt tulid võimule rahvuslased, kes kujundavad Eestist laevukese, mis triivib Brüsselist aina eemale. On lootust, et vabakursil kulgev «laevuke» jõuab viimaks paratamatult suure geopoliitilise laine harjal Venemaa randa.