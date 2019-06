Kuid – peaks ütlema: nagu ikka – kisub meie kliimadebatt veidi vildakaks. On arusaadav, et tuleks välja selgitada, kas kliimamuutus on inimtekkeline või mitte, sest siis saab teha midagi ka muutuste peatamiseks. Mina ei tea, kas kliimamuutus on inimtekkeline, kuid ma vähemalt aiman, et kliimamuutused ei too muutusi üksnes planeedi ökoellu, vaid ka riikide sisemistesse arengutesse ja rahvusvahelistesse suhetesse. Juba praegu näeme, kuidas suhtumine kliima küsimusse jagab riike planeedil leeridesse. See protsess mitte ei rauge, vaid tugevneb sedavõrd, kui nähtavamaks saavad klimaatilised muutused. Küsimus on, kas Eesti on õiges või vales leeris.