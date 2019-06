14. detsembril 1939 heitis Rahvasteliit Nõukogude Liidu oma liikmeskonnast välja. Sellekohases resolutsioonis, mis võeti vastu Soome valitsuse palvel, leidis ta, et Soome sõjalise ründamisega on Nõukogude Liit «asetanud ennast väljapoole Rahvasteliitu». Ühendus lõpetas peagi tegevuse seoses alanud maailmasõjaga, aga moraalne hinnang, mille see organisatsioon andis Talvesõja süüdlasele, püsib tänaseni.