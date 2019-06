Pensionärid FOTO: SCANPIX

Poliitikute meelisküsimus rahvastikuteadlastele on «Kuidas suurendada sündimust?» või veidi seksistlikumas sõnastuses «Kuidas panna naisi rohkem sünnitama?». See on nn miljoni dollari küsimus, millele on vastuseid otsitud paljudes riikides, kirjutab rahvastikuteadlane Ene-Margit Tiit.



tellijatele Artikkel kuulatav Minu Meedia tellijatele

Tavapärane ja pragmaatiline käsitlus rahvastikuarengust on, et Eestil on kaks suurt rahvastikuprobleemi, mille lahendamine on ühiskonnale ja valitsusele suur väljakutse. Need probleemid, mida nimetatakse ka rahvastikukriisiks, on rahvastiku vähenemine ja rahvastiku vananemine. Nende murede reljeefseks ilmestamiseks esitatakse näiteks iga ülalpeetava pensionäri kohta arvestatavate tööealiste inimeste arvu kahanemine või räägitakse Eesti majanduse kokkuvarisemisest töökäte puuduse tõttu. Esitatavad statistilised andmed on üldiselt õiged, kuid paljude tõsiasjade tõlgendus sõltub sellest, missuguse vaatenurga alt neid vaadata.