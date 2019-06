Pino sai endale õe. Umbes kakskümmend aastat tagasi. Tartus Nimeta Baaris. Tema õde töötas seal, Pino veetis lõbusasti aega. Õllega. Ja vist ka mõne literaadist sõbraga. Aga see pole tähtis ega oluline. Oluline on see, et vaevalt saab keegi uudise peale, et sul on õde, kukkuda trepist alla ja murda roided. Aga nii me siis seda «Tead, kes ma olen? Mina olen sinu poolõde. Vana Anton on ka minu isa. Vaata mul on pass kaasas, võin näidata» pidulikku hetke üle baarileti siis tähistasime.