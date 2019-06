Paljusid Ida-Virumaa kaevureid ja energeetikuid ähvardab lähiajal töö ja sissetulekuta jäämine. Valitsus on olukorrale reageerinud ja hakanud lahendusi pakkuma. On aga mõistetamatu, miks ei püüta vastata laiemale küsimusele: mida me nüüd ette võtame, et pered, kogukonnad ja kogu regioon saaksid tagasi kindlustunde ning väärikalt tulevikule vastu minna? Selle asemel keskendutakse vaid küsimuste «mida me nüüd põletame?» ja «mida kaevame?» punnitatud vastamisele. Puidu masspõletamine ja õlitootmise laiendamine näiks olevat vastus, millega on võimalik vähemalt osa inimeste mured järgmise valimistsüklini lahendada. Mõlemad lahendused on aga loomult keskkonda laastavad ega ole ka majanduslikult ja sotsiaalselt jätkusuutlikud.