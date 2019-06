Ma ei armasta sportida. Olen üles kasvanud peres, kus tsiteeritakse Winston Churchilli: «No sports, just whisky and cigars» («ei spordile, ainult viski ja sigarid»). Suviti tiirutan aga meeleldi rattaga Kakumäel ja seda tehes märkan paljusid, kes teisi ei märka. Kuna sõidan vaid kolmel kuul aastast, pärinevad alljärgnevad näited kergliiklusteede tipptundidest.

Keset teed seisab mees, ninapidi telefonis, kepikõnnikepid toetumas kõhule, kepiotsad maas: üks ulatub ühte, teine teise tee serva. Mõni meeter hiljem avaneb samasugune vaatepilt. Lapsevankriga ema, süvenenud telefoni. Veiklevast ekraanist haaratuna liigub ta slaalomit tehes edasi. Süvenenult keset teed telefoni näppijatest möödudes mõtlen, et kergliiklusteel liikumine ei peaks erinema sõiduteel liikumisest. Sealjuures on liikluskultuuri lahutamatu osa viisakus, üksteisega arvestamine. Olgu öeldud, et kella andmisesse ma ei usu. Minu kogemus näitab, et ehmatav heli võib tekitada veel ohtlikuma olukorra. Leian ka, et kergliiklusteele pole alternatiivi. Eestis sõiduteel või veel hullem, maanteel väntajaid kutsun halba nalja tehes enesetapjateks.