​Alates spermatosoidide võidujooksu kehtestamise ajast on igasuguse kihutamise põhjuseks võiduvajadus. Olgu eesmärgiks siis teise inimese, tähelepanu, aja või millegi muu võitmine. Teistest kiirem autosõit on edu märk, seda ei pea inimesele, kelle toorikuks on loom, täiendavalt selgitam, kirjutab kirjanik Juhan Voolaid.