Politsei- ja piirivalveameti juht Elmar Vaher, kelle igapäevatöö on tagada, et Eesti on pättide ja sulide eest kaitstud, võib olla seekord hoopis ise patustaja rollis. Lõppev nädal heitis varju tema magistritööle, milles esinevad plagiaadi ehk loomevarguse tunnused.