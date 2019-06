Veidi üle kahe kuu tagasi Tallinna linnapeaks kinnitatud Mihhail Kõlvart ei ole sisseelamisele aega kulutanud. Varem abilinnapea, viimati linnavolikogu esimehe ametis olnud Keskerakonna tipp-poliitikul pole seda ilmselt vajagi. Ta teab täpselt, mida ta teha tahab. Ja et ta ei kavatse tegeleda siit-sealt kohendamisega, on nüüdseks juba kõigile selge.

Linnaasutustes on inimesi, kelle sõnul valitseb Kõlvarti alluvate seas korralik šokiseisund, sest juhtimisvõtete kontrast võrreldes eelmise linnapea Taavi Aasaga on väga suur. «Teda kardetakse, ta ei usalda kedagi, mis on teinud õhkkonna halvaks. Hästi nõudlik, süsteemne.»

Teised jälle näevad just neid viimaseid Kõlvati tugevustena ning ütlevad, et Kõlvat näitab praegu hästi, millest Aasa juhtimisel puudu oli: otsuseid ei tulnud ja asjad ei saanud tehtud.

Loomulikult on uue juhi tulekuga emotsioone palju. Mida suurem erinevus eelkäijast, seda teravamad tunded. Kõlvart neist end häirida ei ole lasknud, vastupidi. Võitluskunsti taekwondo asjatundja Kõlvart on ametiaja jooksul andnud kaks täpset lööki ja teinud ühe eduka blokeeringu. Need iseloomustavad üsna hästi, millise linnapeaga on tegu ning kus on tema prioriteedid.