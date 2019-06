Kristina Herodes. FOTO: Meisi Volt FOTO: Meisi Volt

Jaanipäeva ette ja taha jääb huvitav aeg. Õigemini täiesti ebahuvitav aeg – mitte midagi ei toimu. See on muidugi liialdus, sest osa elust ei võta puhkust.

Tramm sõidab. Vihmapiisk ei jää õhku rippuma ja juurdlema, kas hetkel ikka tasub see loiguni langemise pikk projekt ette võtta. Jätaks äkki hilisemaks? Jätaks üldse ära? Äkki keegi teine teeb vahepeal ära? Aga inimesed teevad seda küll. Hanguvad.

Mine tea, vahest on see hangumine eestlasel lihtsalt veres. Paras aeg juba heina niita ja vikati, reha ning hangu järele haarata. Hang kuulub juunisse, nii või teisiti. Need vaesed linlased, kes ürgseid tunge aasal rassides välja elada ei saa, otsivad siis käepärast aseainet. Hanguvad ise.

Mõni looderdab avalikult, teine kavalam tekitab töötamise sarnaseid hääli. Osaleb soojaõhupuhurina koosolekul. Üsna lihtne on kaasaja elukauges elus tühjade koosolekute jada ja klahviklõbina varju peita tõsiasja, et heinakuhi tegelikult kusagil ei kerki. Vikatki veel roostes. Sest kõik on ju hõivatud.

Kahjutut viilimist pole paraku veel leiutatud. See on igavene salakaval ring, milles kaotavad kõik. Nahavedaja ise veel kõige rohkem – tema usk endasse, motivatsioon ja energiatase langeb. Tasahilju kipub letargia levima teistelegi, nakatades üha laiemat ringi. Ei õigusta seda suveaeg ega puhkuste aeg ega ületöötamise väsimus. Meile, eestlastele, on suvi kõige kiirem tööaeg, teotahe peaks laes olema.

Veel hullemini aga mõjub inimesele hangumine. Ehk tiksumine töötamise ja puhkamise vahepealsel orbiidil, kus tegelikult mitte midagi ei sünni, ühtki otsust ei langetata, ükski algatus ei valmi.

Puhkamine on hea, kasulik ja vajalik. Otsustad, et nüüd on aeg maas ja taastumine täisvõimsusel peale keeratud. Töötamine on samuti hea, kasulik ja mõnus. Energia täisvõimsusel peale keeratud. Suvi tekitab kohati aga olukorra, kus pole päris selge, milline protsess siis parasjagu toimub. Nagu on. Nagu ei ole ka.