Kuigi meie autode väljanägemine on viimase saja aastaga muutunud, on viis, kuidas me nendega sõidame, ikka samaks jäänud. Kuid meid on ees ootamas põhimõtteline muutus. Järgmise kümmekonna aasta jooksul ei muutu täielikult mitte ainult see, milline on nende jõuallikas, vaid ka see, et autot ei juhi enam meie, kirjutavad Staffordshire’i ülikooli tööstusdisaini ning toodete ja transpordi disaini kursusejuht Dan Lewis, kognitiivse komputeriseeritud digitaalmeedia professor Claude C. Chibelushi ja vanemlektor Debi Roberts veebiväljaandes The Conversation.