Suured muutused nõuavad suuri liidreid. Prantsuse president Emmanuel Macron läks Euroopa Parlamendi valimistele programmiga, mille üks punkt ütles, et Euroopa majandus võiks 2050. aastaks olla CO 2 -neutraalne. Tal oli ka käegakatsutavam eesmärk: piirata pestitsiidide kasutamist aastaks 2025 poole võrra.

Mõlemad teemad on Eestile võõrad. Neist ei räägitud riigikogu ega Euroopa Parlamendi valimiste kampaanias. Vaevalt et suur osa europarlamendi liikmekandidaate Macroni keskkonnaeesmärke tähelegi pani. Aga oleks võinud, sest need määravad poliitikategemise suuna ja jututeemad Euroopa Liidus.