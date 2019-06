Riik peab aru saama, et vähemefektiivsed põlevkivielektrijaamad ei ole praeguses turusituatsioonis konkurentsivõimelised ning sellest tekkivate probleemide lahendamiseks on vaja julgeid otsuseid, kirjutavad Tallinna Tehnikaülikooli elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi energiamajanduse ekspert Hannes Agabus ja nooremteadur Hardi Koduvere.

Eesti põlevkivist elektrienergia tootmine ja põlevkivi kaevandamine on viimase aasta jooksul sattunud raskesse olukorda – koondamisohus on sundpuhkusele saadetud suur arv inimesi ning räägitakse kiirest Põxitist. Jääb mulje, nagu oleks järsult tekkinud Ida-Virumaal sotsiaalne kriis. Kuigi situatsioon on tõesti raske ning vajab julgeid otsuseid, ei ole tekkinud olukord täiesti ootamatu. Et siin selgust luua elektrituru vaatevinklist, vaatame kõigepealt probleemi olulisemaid põhjuseid.