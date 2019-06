FOTO: Tartu Ülikool/university Of Tartu

Maailma muutmiseks on vaja tahet ja palju-palju võimalusi. Ei piisa ühest sündmusest, vaja on järjepidevust, kirjutab Cybernetica ASi juhatuse liige Dan Bogdanov.

Lugeja võib artikli pealkirjale vastu küsida: miks peaks maailma üldse muutma? Ennekõike selleks, et elukeskkonna ja ühiskonna areng nõuab meilt kõigilt kohanemist. Perspektiivis on edukuse pant mõistmine ja teadmistel põhinevad otsused. Nende jaoks vajame väga head haridust.

Muutuste juhtimiseks on vaja mõjutada nii inimeste südameid kui ka mõistust. Riigid, ettevõtted ja kodanikud peavad uskuma, et need unistused, kuidas tulevikus autoga sõidame, hooneid kütame, aknaid, sildu ja tarkvara ehitame või inimesi ravime, saavad peagi reaalsuseks ja keegi peab ühiskonnal aitama kõige sellega kaasa tulla.