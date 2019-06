Täna ja homme on Põhja-Koreas Hiina liider Xi Jinping. See ei ole tema esimene visiit ideoloogilise partneri juurde, kuid esimene Hiina juhina. Viimane naabrite absoluutne tipptaseme kohtumine Pyongyangis leidis aset 14 aastat tagasi, kui Hu Jintao lahendas piirkondlikke kitsaskohti Kim Jong-iliga. Millest võib lausa kahepäevane visiit sisult ja vormilt kõneleda?

Vihjed Xi visiidile liikusid varakevadest, kui turistid märkasid kogu Pyongyangis massigümnastika suursündmuse Arirangi mängude suuremõõdulisi võimlejate harjutusi. Tavaliselt toimuvad mania grandiosa mõõtkavas vaatemängud sügiseti. Sel aastal alustati juba 2. juunist, kuid Kim Jong-uni kriitika peatas etendused teadmata ajaks. Xi visiit on ajastatud nii, et tähistada Hiina Rahvavabariigi ja Korea Rahvademokraatliku Vabariigi diplomaatiliste suhete sõlmimise 70. aastapäeva. Kõik varasemad Hiina liidrite visiidid on olnud seatud kahepoolsete suhete tähtpäevadele, kus sümboolika on oluline.