Nõukogude Liidu lagunemisest on möödas juba ligemale kolmkümmend aastat. Kummalisel kombel on selle aja vältel Eesti ja Venemaa kõrgkoolides peaaegu kõik muutused käinud sünkroonis. Esiteks muutus seadusandlik baas. 1992. aastal võeti nii Venemaal kui ka Eestis vastu haridusseadus, mis tähistas lahtiütlemist Nõukogude spetsialistide ettevalmistamise süsteemist. Teiseks ühinesid 2003. aastal nii Venemaa kui ka Eesti Bologna protsessiga ja jagasid kõrghariduse neljaks astmeks: bakalaureuseõpe, rakenduskõrgharidus, magistriõpe ja doktoriõpe. Kolmandaks on nii Venemaal kui ka Eestis loodud era- ja riikliku rahastamisega segaharidussüsteem, tudengid aga võivad õppida nii tasulises kui ka tasuta õppes.

See on keeruline küsimus. Eestis on ülikoolid ise paika pannud reeglid abiturientidele: hindavad tunnistusi, riigieksamite tulemusi või korraldavad omaenda katseid ja teste. Venemaal on süsteem jäigalt tsentraliseeritud ja palju keerukam.