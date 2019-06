Praegu ütleb Keskerakonna juht ja peaminister Jüri Ratas, et rahandusminister Martin Helme ületas ESMi ühehäälsuse suhtes jäigale positsioonile jäädes oma volitusi. Helme ütleb omakorda, et ei ületanud. Ratast toetab Jaanus Karilaid, kes ähvardab, et EKREt ootab sõnakuulmatuse jätkudes varumeeste pink. Helmet toetab Jaak Madison, kelle sõnul on ühehäälsus ESMis EKRE jaoks punane joon.

«Tubli, Martin! See Ratas muudkui koogutab sinna Brüsseli poole, vähemalt üks mees, kes seisis Eesti eest, isegi kui juba teised suured riigid olid diktaadile allunud. Pole see Ratas mingi peaminister, meie juhime mängu, küll Rataski varsti selgeks saab, kuidas tuleb Eesti asja ajada. Saab niimoodi temast asjagi veel, kõlbab ehk meie valitsusse ministrikski.»

Mõlemale erakonnale see olukord sobib, eriti EKRE-le. Ratas, kes on lubanud olla ka kõigi nende peaminister, kes teda ega Keskerakonda ei valinud, on muidugi ebamugavamas seisus. Nende silmis, kes teda ei valinud, on toimuv ikkagi märk, et ühtset valitsust endiselt pole, tea, kas tulebki. Aga no nemad ei hakka Ratast niikuinii valima, ükskõik mis ta teeb.