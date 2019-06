Ega Swedbanki üleeilsest pressiteatest ega eilsest pressikonverentsist keegi suurt targemaks saanud. Uurimisi toimetavad nii ametivõimud kui ka pank ise. Omaaegne Swedbank Eesti juht Priit Perens on pangast lahkunud, tema järeltulija Robert Kiti ja teise juhatuse liikme, finantsjuhi Vaiko Tammevälja volitused on peatatud. Miks täpselt, välja ei öeldud, kirjutab kolumnist Erik Aru.

See kõik aga viib vägisi mõtted ühele teisele uudisele, mis viimastel päevadel ajakirjandusest on läbi käinud: nimelt Eesti Panga nõukogu uue koosseisu riigikogule kinnitamiseks esitamine. Selle ümber on seekord harilikust veidi enam lärmi, sest nõukogu esimees Mart Laar on lähenenud sellele omajagu loominguliselt: esitanud kandidaatideks küll kolm riigikogu erakondade esindajat, aga parteide endiga selleks nõu pidamata. «Eesti Panga nõukogu pole ühegi partei toiduahela osa,» põhjendanud ta ise seda Päevalehele.