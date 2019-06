Hiina on selgelt tugevdanud oma positsiooni maailmaareenil. Avalikult esitatud strateegiad, nagu Uue Siiditee algatus ja Made in China 2025, tekitavad lääneriikides rahutust. Neid tõlgendatakse kui Hiina kindlat kursimuutust ja püüdu hegemoonia poole. Kuid on ekslik arvata, et Xi Jinpingi võimule tulekuga on Hiina käitumises toimunud põhjapanev muutus ning riigisiseste prioriteetide asemele on seatud välispoliitilised eesmärgid. Hiina liidrid lähtuvad plaane seades eelkõige 40 aasta tagusest kogemusest ja riigisisestest huvidest.