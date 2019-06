Äsja saabunud statistika järgi ööbis esimese nelja kuu kokkuvõttes majutusettevõtetes kokku 923 000 sise- ja välisturisti, mida on kaks protsenti rohkem kui 2018. aasta samal ajal. Selle numbriga sammub Eesti turism juba mitmendat aastat rekordigraafikus. Numbrite taga on kirjum pilt: Läti, Rootsi, Norra, Saksa ja Hiina külastajate ning siseturismi kasv, Soome ja Vene turu langus.

Statistikas on omad agad. Näiteks on online-väljaande Estofennia peatoimetaja Pekka Linnainen märkinud, et kui näiteks neljaliikmeline pere läheb seitsmepäevasele spaapuhkusele, on majutatud neli inimest – kui sama pere ööbib ringreisil kuues eri majutuskohas, paljuneb see statistikas 24ks majutatud reisijaks. Kõnekeeles muutub see sageli «Soome turistideks» ja sõltuvalt vaatenurgast liiga suureks või väikeseks tulemuseks.