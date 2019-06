Kust võiks tulla Eesti elekter kümne-kahekümne aasta pärast? On selge, et fossiilsete kütuste osa peaks olema võimalikult väike, kirjutab füüsik Andi Hektor.

Kas kujutaksite ette elu ilma elektrita? Vist mitte, meie kodud, ettevõtted, haiglad, kõik sõltuvad elektrist. Kas kujutaksite ette, et elekter maksaks neli-viis korda rohkem kui praegu? Kodus võime ju elektrit vähem tarbida, aga leiva küpsetamiseks või paberi tootmiseks kulub ikka sama kogus elektrit. Eesti elektri hinna tõus toob paratamatult kaasa väga paljude muude kohalike toodete hindade kallinemise. Just selle eest energeetikaeksperdid meid hoiatavad: elektri hind võib tõusta juba viie aasta jooksul oluliselt ja äärmisel juhul võib ohtu sattuda isegi elektrivarustatuse stabiilsus. Sellel on mõned selged põhjused.