Erinevatel andmetel elab Eestist eemal umbes 200 000 eestlast. Seda on rohkem kui Tartu, Pärnu, Viljandi, Kuressaare inimesi kokku. Igaühel neist on oma lugu. On neid, kes on sündinud perre, kus üks vanem on Eesti kodanik, teine vanem mõne teise riigi oma. On neid, kes on Eestist lahkunud õppima, kes tööle, kes on põgenenud kunagise kurjuse ja okupatsiooni eest.