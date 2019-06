Sellest suvest saab Tallinnas rentida elektrilisi tõukerattaid. Need üldjuhul kuni 25 km/h liikuvad sõiduvahendid on ilmselt üks kiiremaid viise, kuidas läbida kesklinn. Siiani pole aga päriselt kokku lepitud, kes selline liikleja õigupoolest on. Jalgratturid kirjutati küll mõne aja eest seadusega sõiduteele, ent tõukeratturid on praegu võrdväärsed jalakäijaga. Elektrimootor või mitte, «jalakäijaks loetakse ka rula, rulluiske või -suuski, tõukeratast või -kelku või muid sellesarnaseid abivahendeid kasutav liikleja», sedastab liiklusseadus.

Regulatsioon – ja hiljem selle järgimine – on ilmselgelt hädavajalik. Esimesena tuleb välja mõelda, kes see elektritõukerattur ikkagi on. Tippkiirusel on ta jalakäijale ohtlik. Ent kirjutatagu seadusi üht- või teistpidi, kuskil peab ka ratturitele ruumi olema. Tallinnas on omajagu kergliiklusteid, kuid need pole omavahel ühendatud ja on planeeritud pigem pühapäevaspordiks kui päris liikluseks. Vähe on rattureid, kes suudavad sõiduteele kupatatuna autodega tempot hoida. Enamikule on see ebameeldiv ja paraku ka ohtlik. Elektritõukerattaid ei soovi autoteel näha ilmselt keegi.