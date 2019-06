Valiti viimane, kusjuures esimene, äkilisem suund jäeti kõrvale esimesena. Saarel on ees keeruline ülesanne. Opositsioonis on vaja silma paista, aga mitte liiga palju, EKREga on vaja vastanduda, aga parasjagu, tööd on vaja teha erakonnas sissepoole, aga unustamata seejuures välist kuvandit.