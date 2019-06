Kui keegi meile vestluse käigus söakalt silma vaatab, tõlgendame seda tavaliselt märgina tema usaldusväärsusest. Otsese pilgu vältimine võib meid tegelikult suisa häirida. Seda vähemalt läänemaailmas, kus me seostame silmsidet aususe ja avalusega – ehk siis positiivse tunnusena, eriti just oma äripartnerite puhul, kirjutab veebiväljaandes The Conversation IMD Business School’i juhtimise ja organisatsioonikäitumise professor Jennifer Jordan.