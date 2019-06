Värskelt ametisse asunud valitsuskoalitsioon on jõudnud luua Eesti ühiskondlikku ja poliitilisse ellu terve hulga paradigmaatilisi muutusi. Enamik neist on olnud ebameeldivad, mõni lausa vastik, aga otsus müüa lühiajalisi võlakirju võib tulevikku vaadates olla pigem positiivne.

Riigivõlakirjad ei ole taasiseseisvunud Eesti jaoks päris võõrad. Pikaajalisi võlakirju on emiteeritud 1993. ja 2002. aastal vastavalt 19,2 ja 100 miljonit eurot. Hiljem on olnud laenu võtmine ja iseäranis võlakirjade emiteerimine tabuteema, seda eriti pärast Euroopa võlakriisi puhkemist.

Paraku tekitas kriisi edukas läbimine ja võlakriisist eemalejäämine ühiskonnas mulje, et riik ei tohiks üldse laenu võtta. Kui keegi selle teema üles võttis, kõlas kiire vastus: «Kas tahate, et meil oleks samuti nagu Kreekas?» Nii ei olnudki mingi sisuline diskussioon võimalik.

See on aga teema, mille üle oleks diskuteerimist küll ja küll.

Esiteks, riigivõlakirjad on kapitaliturgude üheks vundamendikiviks. Mõni aasta tagasi palus üks siin elav välismaalane minult investeerimisnõu ja tahtis muuhulgas teada, kuidas saaks riigivõlakirjadesse investeerida. Minu vastuse peale, et meil neid ei ole, kadus tal kohe huvi ka siinsetesse aktsiatesse investeerida.

Teiseks, riigivõlakirjade intressimäärad on majanduse käekäigu üks tähtsaim indikaator, mida välisinvestorid jälgivad. Ka Kreeka probleeme teadvustati alles pärast seda, kui sealsete võlakirjade intressimäärad liiga kõrgele tõusid.

Võlavastaste sõnul on vastutustundetu lükata meie probleemide lahendused oma laste kaela. See pole aga päris nii. Kui tekib korralik võlakirjaturg, saab vanade võlakirjade lunastamiseks emiteerida uusi. Tuleb vaid jälgida, et võlakoormus jääb mõistlikkuse piiridesse.