Tuginedes teadusest rääkiva populaarse raamatu „What Science Is and How It Works“ („Mis on teadus ja kuidas see töötab)“ autorile füüsik Gregory Derryle, võiks pseudoteaduse kohta öelda järgmist. Kui päristeadus on uuendusmeelne, avatud värsketele küsimustele, ideedele, avastustele ja tehnikatele, siis pseudoteadus on vanameelne, selle ideed juhuslikud ja staatilised (dogmaatilisus). Pseudoteaduses puuduvad enamasti päristeadusele iseloomulikud protseduurid, praktikad, standardid (vaatlus, eksperiment, verifikatsioon, valsifikatsioon) ja empiirilised leiud, mistõttu see on spekulatiivne. Kui päristeadus tugineb rangele loogikale ja deduktiivsetele järeldustele, siis pseudoteaduses valitsevad loogikaaugud ja mõtete hajusus, ning organiseeritud skeptitsism ja vigade parandamise protsess puuduvad peaaegu täielikult. Pseudoteaduses ei tugineta kunagi eelnenud töödele. Vastukäivused varasemate teadustöödega on isegi kiiduväärt, sest need justkui demonstreerivad esitatavate ideede ainukordsust ja olulisust.