Kui ajaloolane Igor Kopõtin nägi Eestis 9. mai massilistes rituaalides hübriidsõja elemente, siis võib ju eeldada, et Eesti vastu peetakse «külma» hübriidsõda teistegi vastaste poolt. Kuna tihtipeale Nõukogude Liidu kombel «väiksemate vendade» suhtes käituva Euroopa Liidu nimetamine Eesti vastaseks oleks vastutustundetu, võiks väita, et Eesti jäi jalgu rahvusvahelisele vasakäärmuslaste internatsionaalile ehk RVI-le. Kui Venemaa märg unenägu on Eesti riigi kadumine, siis RVI taotleb Eesti rahvusriigi kaotamist, mis teeks lõppkokkuvõttes sama välja.

Nii Venemaa kui ka RVI poolt kasutatakse mittekonventsionaalseid elemente, «roheliste mehikeste» aktiviseerumise etapp pole õnneks saabunud ja tahaks loota, et Eesti vastu peetav hübriidsõda jääbki külmaks. Kuid see ei tähenda, nagu «rohelisi mehikesi» (paraku on see meesšovinistlik termin) siin ei oleks.