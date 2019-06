Möödunud aastal tulid kõige vapustavamad teadusuudised Hiinast. Sealsel teadlasterühmal eesotsas He Jiankuiga läks korda muuta kaksikõdede geene nõnda, et nad ei pärinud oma vanematelt HI-viirust. Eelmise aasta augustist hakati geenide muutmist kasutama ka vähihaigete ravis. Kas see läbimurre tähendab võitu lahingus vananemise ja surmaga?

Geenimuudatused on tehnilises plaanis inimkonna praegust teadmistepagasit arvestades täiesti võimalikud, lihtsalt Ameerika Ühendriikides ning Euroopa Liidus on need keelatud. Alex Zhavoronkov leiab, et säärasteks eksperimentideks on veel liiga vara, kuid tõdeb, et eurooplased on hakanud hiinlastest bürokraatia ja ülereguleerituse tõttu teaduse vallas maha jääma.