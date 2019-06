Uue Siiditee Initsiatiiv on kõik ja mitte midagi. Hiinale pole see selgeplaaniline programm, kuid aitab ellu viia eriilmelisi välispoliitilisi eesmärke, kirjutab Tartu Ülikooli Aasia poliitika nooremteadur Urmas Hõbepappel.

Hiina president ja kommunistliku partei liider Xi Jinping teatas 2012. aastal võimule asudes, et Hiina rahvas peab taas tõusma oma õigusjärgsele kohale maailma ajaloos. Suure juhi sõnul peab Hiina noorusvärskeks saama. Määrati kindlad orientiirid: aastaks 2021, mil möödub sada aastat Hiina Kommunistliku Partei asutamisest Shanghais, peab Hiina ühiskond olema «mõõdukalt jõukas» ning aastaks 2049, mil möödub sada aastat Hiina Rahvavabariigi asutamisest, peab Hiina olema «tugev, demokraatlik, tsiviliseeritud, harmooniline ja moodne ühiskond».

Paljud lääne vaatlejad usuvad, et nende sõnade taga peitub varjatud soov olla ainus suurvõim maailmas. Sõnastatud eesmärkide saavutamiseks võeti vastu hulk plaane, algatusi ja arengukavu. Kaks plaani, millest Eestis avalikkuses peamiselt räägitakse, on Made in China 2025 ja Uue Siiditee Initsiatiiv.