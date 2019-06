Arutelud Eesti energeetika tuleviku üle on viimastel nädalatel tõstnud tulipunkti kliimapoliitika. Energeetikasektoril on CO2 heite vähendamisel tõesti oluline osa. Kliimaeesmärkide täitmiseks on Eestil aga lähiaastail tarvis teha suuri otsuseid muudeski valdkondades, kirjutab keskkonnaministeeriumi asekantsler Kristi Klaas.

Nii on näiteks Läti ja Leedu seadmas endale lähitulevikuks selgeid CO2 heite vähendamise eesmärke. Ka meist kaugemal asuvad riigid on juba astunud samme kliimapoliitika elluviimiseks. Näiteks Hiina on viimased aastad olnud konkurentsitult kõige suurem turg elektrisõidukitele ning Indias on viimase kahe aasta jooksul lisandunud kaks korda rohkem taastuvatest allikatest pärinevaid elektritootmisvõimsusi kui fossiilkütustel baseeruvaid lahendusi.