Äsja avaldatud riigikontrolli auditi näol on tegemist kordusauditiga, mille üheks peamiseks eesmärgiks on selgitada, kas 2009. aasta auditis esiletoodud puudused toidu seire, järelvalve ja tarbijate ohutuse tagamisel on kõrvaldatud. Audit on põhjalik, kuid samas kergesti loetav ja lisatud illustratsioonid ning skeemid tõlgivad auditi peamised järeldused tavainimesele arusaadavasse keelde. Kahjuks näitab kordusaudit, et olukord ei ole võrreldes 2009. aastaga olulisel määral paranenud. Muutunud on peamiselt ainult see, et laborite analüütiline võimekus on kasvanud ja pestitsiide määratakse suuremal arvul kui 2009. aastal. Olulisemad probleemid on jäänud ning VTA esitatavad toiduohutuse andmed ilustavad endiselt tegelikku olukorda. Konstruktiivse lähenemise asemel on maaeluministeeriumi ametnikud paraku asunud mundriau kaitsmisele.