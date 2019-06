Pärnu lennujaama reisiterminal. FOTO: Mailiis Ollino

Kellele ja miks Pärnu lennuvälja vaja on? Kui nii küsitakse, siis tõenäoliselt kaheldakse, kardetakse. Või arvatakse, et riigieelarve strateegias määratud 17,3 miljoni euroga lennujaama rekonstrueerimiseks võiks lappida muid auke. Tunnen, et minu ülesanne on siinkohal selgitusi jagada, kirjutab Pärnumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse liige Indrek Klaassen.



Pärnu lennujaama on vaja rekonstrueerida, et pidurdada maakonna ääremaastumist ja tagada piirkonna konkurentsivõime nii riigisiselt kui Põhja-Euroopa majandusruumis. Omavalitsuste esindajad ja ettevõtjad on nimetanud Pärnu lennujaama rekonstrueerimist Pärnumaa konkurentsivõime seisukohalt prioriteetseks tegevuseks. Nii on märgitud ka Pärnumaa 2035+ arengustrateegias ja selle tegevuskavas.